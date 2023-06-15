聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦到東海大學晨運慘遭路樹壓傷不治、夫也骨折 校方回應了
台中73歲李姓婦人與丈夫日前到東海大學晨運，疑似風勢過大導致樹倒塌，李婦當場遭壓，雙腿骨折，且全身多處擦挫傷，緊急送往醫院搶救，因傷勢過重，婦人13天後宣告不治。東海大學表示，校方深感遺憾與不捨，已積極與家屬連繫，全力協助，並已與保險公司了解校園安全險具體理賠金額，盡速協助完成後續理賠事宜。
警方5月31日上午5點半獲報，東海大學後門有路樹倒塌壓傷民眾，警消人員獲報趕赴現場，發現疑似風勢過大造成樹倒塌，造成73歲李姓婦人壓傷，李婦的先生紀男也雙腿骨折，由兒子陪同就醫。不過，李婦因傷勢嚴重送醫，靠呼吸器維持生命，直至6月12日於醫院死亡。
警方初步了解，紀、李夫妻當時是清晨一同外出運動，未料卻發生憾事，已經報請檢方相驗釐清確切死因。
東海大學今天表示，本校為開放式校園，提供在地居民、學生休憩場域，針對5月31日樹木意外砸傷居民事件，校方深感遺憾與不捨。樹木傷人事件後，校方除第一時間協助送醫，進行備案外，並持續對傷者保持關心，與家屬密切聯繫；得知傷者過往，校方也派員前往喪宅弔唁，表達學校最深哀痛之意。
東海大學說，攸關校內樹木管理，本校定期進行校園安全設施及樹木相關健檢、維護與追蹤，未來將持續加強密集監測，以維護校園安全。另外，賠償相關問題，已與保險公司了解校園安全險具體理賠金額，儘速協助完成後續理賠事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言