7旬婦到東海大學晨運 慘遭路樹重壓搶救不治

台中73歲李姓婦人與丈夫日前到東海大學晨運，疑似風勢過大導致樹倒塌，李婦當場遭壓，雙腿骨折，且全身多處擦挫傷，緊急送往醫院搶救，因傷勢過重，婦人13天後宣告不治。東海大學表示，已積極與家屬連繫，全力協助，並與其和解，稍晚會發布聲明稿。

警方5月31日上午5點半獲報，東海大學後門有路樹倒塌壓傷民眾，警消人員獲報趕赴現場，發現疑似風勢過大造成樹倒塌，造成73歲李姓婦人壓傷，李婦的先生紀男也雙腿骨折，由兒子陪同就醫。不過，李婦因傷勢嚴重送醫，靠呼吸器維持生命，直至6月12日於醫院死亡。

警方初步了解，紀、李夫妻當時是清晨一同外出運動，未料卻發生憾事，已經報請檢方相驗釐清確切死因。

遭壓傷的婦人親屬在Dcard發文，指當天清晨姑姑與姑丈到東海大學校內運動，沒想到路樹倒下，直直落在姑姑身上，周圍民眾見狀立即叫救護車、並幫忙搬樹，但該顆落樹相當沉重，需要好幾個男人才搬得動。