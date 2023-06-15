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汐止幼兒尿檢出BZD 臨床毒物部醫籲：送質譜儀檢驗才有意義

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導

新北市私幼餵藥案持續延燒，醫福會執行長林慶豐今表示，首批尿檢的12名幼童中，1名小朋友檢體苯二氮平類（BZD）驗出20奈克(ng)，複檢則是29奈克。北榮職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲表示，尿液採檢「酵素免疫法」容易有偽陰、偽陽情形，若要確定是否有BZD，應進行「質譜儀」確認試驗。

林慶豐今表示，先前6月12日針對12孩童尿檢時，11位孩童檢驗結果不足1 ng，但其中一位孩童體內初檢卻高達20 ng，因有疑慮進行複驗，第二次則檢驗出29 ng。不過檢驗上需200ng以上才判定為陽性。

不過，尿液檢驗初、複檢數值檢出微量BZD數值，是否有其代表意義。吳明玲表示，BZD酵素免疫法檢驗在醫院主要為輔助醫療診斷，「無法確認是否有使用BZD相關藥物」，尤其此檢驗的假陽性、假陰性相當常見，有時臨床驗出1至5奈克但後續送「質譜儀」確認檢驗後卻是陰性。

吳明玲指出，目前檢出12位孩童體內有低於一或20、29奈克的BZD，應針對有懷疑的個案，直接送確認檢驗，以GC-MS (氣相層析質譜儀) 或LC-MS（液相層析質譜儀）檢驗。

吳明玲說，醫院尿檢通常為酵素免疫檢驗法，迅速、便宜，但確診檢驗法較花時間費用也較高，家長等待過程中難免焦慮，不過質譜儀檢驗，敏感度、特異性更高，檢驗出來陽性、陰性才有判定意義。

汐止傳幼童驗出安眠藥，下午2家長衝園提早接走小孩去驗。記者游明煌／攝影
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酵素 醫師

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