汐止幼兒尿檢出BZD 臨床毒物部醫籲：送質譜儀檢驗才有意義

新北市私幼餵藥案持續延燒，醫福會執行長林慶豐今表示，首批尿檢的12名幼童中，1名小朋友檢體苯二氮平類（BZD）驗出20奈克(ng)，複檢則是29奈克。北榮職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲表示，尿液採檢「酵素免疫法」容易有偽陰、偽陽情形，若要確定是否有BZD，應進行「質譜儀」確認試驗。

林慶豐今表示，先前6月12日針對12孩童尿檢時，11位孩童檢驗結果不足1 ng，但其中一位孩童體內初檢卻高達20 ng，因有疑慮進行複驗，第二次則檢驗出29 ng。不過檢驗上需200ng以上才判定為陽性。

不過，尿液檢驗初、複檢數值檢出微量BZD數值，是否有其代表意義。吳明玲表示，BZD酵素免疫法檢驗在醫院主要為輔助醫療診斷，「無法確認是否有使用BZD相關藥物」，尤其此檢驗的假陽性、假陰性相當常見，有時臨床驗出1至5奈克但後續送「質譜儀」確認檢驗後卻是陰性。

吳明玲指出，目前檢出12位孩童體內有低於一或20、29奈克的BZD，應針對有懷疑的個案，直接送確認檢驗，以GC-MS (氣相層析質譜儀) 或LC-MS（液相層析質譜儀）檢驗。