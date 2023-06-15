龍崎地質公園出現穿山甲屍體 研判遭野狗攻擊捕1犬

台南社大環境行動小組上周六在龍崎地質公園發現穿山甲屍體，因尾部鱗片不規則散落，懷疑是遭流浪犬攻擊致死，原打算做標本，但因已腐爛，打消計畫。由於地質公園附近常有流浪犬，環保人士籲請動保處能加強捕捉，以防保育類野生動物遭攻擊。

台南市動保處長吳名彬表示，昨天有去查找，捕捉到1隻流浪犬，已和南市地質公園協會建立聯絡管道，請協會協助通報，若有發現流浪犬，會前往捕捉並安置。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，之前調查龍崎地質公園的生態，就發現穿山甲行蹤，這次發現穿山甲屍體，由尾部鱗片不規則散落，研判遭流浪犬攻擊致死，由穿山甲體型及爪的顏色研判是幼體。副研究員陳毓雯說，穿山甲遇到被攻擊緊急狀況會縮成一球，最容易攻擊處是尾部，可由尾部受害研判是否遭其他動物攻擊。

陳毓雯說依環境行動小組觀察，近幾年龍崎地質公園附近流浪犬有明顯增加趨勢，流浪犬是否會危及公園內報育類動物，有待市府關切。農業局表示，當務之急是捕捉流浪犬，若沒流浪犬了，還有問題發生，就要另細究原因。