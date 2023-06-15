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48歲男已5次酒駕仍不改 今晨宿醉開車撞護欄酒測0.82
48歲張姓男子今天上午宿醉開車回家，行經新北市淡水區淡金路一段往三芝方向，失控自撞路邊護欄，導致汽車車頭全毀，張男臉部、肢體多處撕裂、擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。張男酒測值高達每公升0.82毫克被帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
據了解48歲張姓男子有五次酒駕紀錄，昨天晚上他在友人家喝啤酒聊天，今天上午他宿醉開車準備返回新北市淡水區住處，約莫上午10時20分左右，他人車行經淡金路一段往三芝方向，突然失控自撞路邊護欄，強大撞擊力導致整輛車往後回彈至道路中央。
張男座車車頭全毀、臉部鼻樑、眼角有1公分撕裂傷、肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。警方對張男施予酒測，其酒測值高達每公升0.82毫克被帶回偵辦。偵詢時張男辯稱是宿醉駕車，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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