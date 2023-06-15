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高雄某科大護理科學姊、學妹墜樓亡 死者嬤見最後一面仰天痛哭

聯合報／ 記者王勇超任義宇石秀華／高雄即時報導

高雄一所科技大學今天上午11時19分許，驚傳19歲陳姓和18歲許姓五專部護理科學姊和學妹，聯袂在校園墜樓身亡，送醫雙雙不治；兩名死者家屬聞噩耗，紛趕赴醫院見孫女最後一面，其中陳女阿嬤因痛失愛孫，當場仰天閉眼痛哭，家屬怕她跌倒，一把將她抱住，畫面令人鼻酸！

據了解，19歲的陳姓和18歲許姓女學生，是高雄某所科技大學護理科五專部學生，陳唸4年級，許是3年級，兩人是學姊學妹關係。

校方表示，這周是這學期是學校學習的最後一周，陳生今天有課要上，許生則在上午11點要參加期末考，但2人上午10點多卻突然從學校9樓墜樓後，不幸身亡，校方已啟動校安及協處機制。

許、陳兩名女學生送醫後雙雙不治，家屬聞噩耗分別趕赴小港和大寮區瑞生醫院見最後一面。

許姓女學生的家屬在下午1點半由學校教官陪同下，神情哀戚到小港醫院辦理後事手續，對記者關心揮手不願受訪，1小時後快步離去。

陳姓女學生家屬表情沉痛趕到瑞生醫院，陳的阿嬤在家人攙扶下，走上階梯，快步衝入醫院內見孫女最後一面，因不捨痛失愛孫，陳女的阿嬤步出醫院後，仰天閉眼痛哭，被家人一把抱住，深怕她太難過跌倒，畫面令人看了為之鼻酸。

一名婦人聞訊到場關心陳女家屬，婦人透露，女兒與陳姓女學生是閨蜜，最近曾聽女兒提及，陳女疑似心情低落，前一陣子有不好的想法，但不知會發生憾事。

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不幸墜樓身亡的許姓女學生家屬，神情沉痛地趕赴醫院處理後事。記者任義宇／攝影
不幸墜樓身亡的許姓女學生家屬，神情沉痛地趕赴醫院處理後事。記者任義宇／攝影
不幸墜樓身亡的陳姓女學生的阿嬤聞噩耗趕赴醫院，不捨痛失愛孫，仰天閉眼痛哭，令人為之鼻酸。記者王勇超／攝影
不幸墜樓身亡的陳姓女學生的阿嬤聞噩耗趕赴醫院，不捨痛失愛孫，仰天閉眼痛哭，令人為之鼻酸。記者王勇超／攝影
不幸墜樓身亡的陳姓女學生的家屬聞噩耗趕赴醫院，見陳最後一面。記者王勇超／攝影
不幸墜樓身亡的陳姓女學生的家屬聞噩耗趕赴醫院，見陳最後一面。記者王勇超／攝影

阿嬤

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