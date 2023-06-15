今期末考 高雄某科技大學五專學姊、學妹連袂墜樓亡

高雄一所科技大學今天上午11時19分許，驚傳2名五專部女學生在校園墜樓意外，送醫雙雙不治；據了解，19歲陳姓和18歲許姓是五專部護理科學姐學妹關係，陳今天有課要上，許則參加期末考日，2人突從學校9樓墜樓身亡，校方已啟動校安及協處機制。

發生陳姓和許姓2名女大生不幸墜樓意外的高雄，事發後，學校的主任秘書王琳華出面向媒體說明，對於此次事件深表遺憾。

王琳華表示學校已啟動緊急事件處理機制，因兩名學生送醫後不幸死亡，家長和學生校方也會啟動關懷，未來會對學生更加關懷。

護理系主任張遠萍表示，兩名女學生的學習狀況，成績都在「中下」的情況，通常五專部的學生在3、4年級會到校外實習，這學期是最後一周學習日，其中陳姓女學生今天有課要上，許姓女學生則在11點要參加期末考試，但考試時間還沒到就發生意外。

張指出，目前了解，學校近日並未接獲兩名女學生的感情或相關尋求輔導的狀況， 因事發突然，校方還未和家屬接觸了解原因，將盡速了解始末。

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高雄一所科技大學今天上午驚傳2名五專部護理科學姊和學妹關係的女專生墜樓身亡。記者石秀華／攝影