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頭份僑善國小通學安全待加強 先以防撞桿區隔人車

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市僑善國小側門的正隆路是學童到學校的主要道路之一，但通勤、通學時間車流量大，也易塞車，學童往往得挨著車陣邊行走，通學安全引起關切，相關單位日前會勘決定先施設防撞桿區隔，市公所最近已施設完成，校方並爭取未來施設通學步道工程，希望加強師生通學安全。

頭份警分局指出，僑善國小側門正隆路是學童通往學校的主要道路，但上、下課時段行經正隆路往頭份市區、交流道及竹南科學園區的車流多，造成學童與車輛爭道，頭份市公所5月間邀縣府、頭份警分局、學校及地方人士到場會勘，為保護學童及行人安全，決議增置防撞桿使人、車分流，改善工程已於6月6日完工。

頭份市公所工務課表示，市公所施設防撞桿區隔人車的路段長約40公尺，針對當地路段通行安全先進行簡易改善，校方已提出爭取申設通學道，未來將提供部分校地開闢，讓師生通學安全有進一步保障。

僑善國小校長王裕發表示，正隆路往頭份交流道、科學園區的車流大，且靠近高鐵橋的路段緊縮，下雨天容易大塞車，學童在車陣邊穿梭行走，險象環生，且老師車輛及餐車從側門進出，到正隆路有轉彎道，視線也不佳，不時有碰 撞事故，因此學校希望爭取開闢通學步道，目前相關單位研商沿山坡拓寬、開闢約100公尺長的通學步道，並改善車輛進出彎道，讓師生出入更有安全保障。

頭份警分局指出，當地路段為轉彎處，視線不佳，雖已設置防撞桿讓人車分流，但僅設防撞桿仍具風險，呼籲汽車駕駛人行經時務必小心駕駛，學童及行人也請隨時注意有無來車，切勿跨越防撞桿走在車道上，以提高安全性。

苗栗縣頭份市僑善國小側門方向的正隆路部分路段 ，頭份市公所施設完成防撞桿區隔人、車。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市僑善國小側門方向的正隆路部分路段 ，頭份市公所施設完成防撞桿區隔人、車。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市僑善國小側門方向的正隆路部分路段 ，頭份市公所施設防撞桿區隔人、車。圖／頭份警分局提供
苗栗縣頭份市僑善國小側門方向的正隆路部分路段 ，頭份市公所施設防撞桿區隔人、車。圖／頭份警分局提供

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