與父吵架蘭潭姊妹亭散心 男子不慎跌下邊坡喊救人

今天中午有民眾聽到蘭潭姊妹亭下有人在呼救，看到水潭邊有名男子受困，立即撥打119報案，消防護人員到場以接力方式，協助男子脫困，男子表示，因與父親吵架一時心情不好跑來散心，不小心跌落姊妹亭下，無法自行脫困才對外喊救。

嘉義市消防局今天中午12時22分接獲報案，在姊妹亭旁的邊坡有名男子受困，消防人員與員警先後到場，發現邊坡草叢裡有名男子，疑因邊坡落差有2層樓高，無法自行爬起來。

4名救護人員緩步到男子的受困點，再利用繩索協助他慢慢往上爬，跨過欄杆安全到地面時，男子仍緊張、顫抖，警、消安撫他的情緒，救護員檢視傷勢，都只是擦挫傷，送醫診治並聯絡家屬。

年約38歲的男子向警方表示，早上與父親吵架，一時心情不好，到這裡散心，不小心跌落邊坡，自己無法脫困才呼喊向外求救。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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