快訊

希望續留SOGO聯名卡 國泰世華：即使離婚仍能重新談結婚

中華電信續約沒了便宜4G吃到飽？行家出手「488不限速」達成率100%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與父吵架蘭潭姊妹亭散心 男子不慎跌下邊坡喊救人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天中午有民眾聽到蘭潭姊妹亭下有人在呼救，看到水潭邊有名男子受困，立即撥打119報案，消防護人員到場以接力方式，協助男子脫困，男子表示，因與父親吵架一時心情不好跑來散心，不小心跌落姊妹亭下，無法自行脫困才對外喊救。

嘉義市消防局今天中午12時22分接獲報案，在姊妹亭旁的邊坡有名男子受困，消防人員與員警先後到場，發現邊坡草叢裡有名男子，疑因邊坡落差有2層樓高，無法自行爬起來。

4名救護人員緩步到男子的受困點，再利用繩索協助他慢慢往上爬，跨過欄杆安全到地面時，男子仍緊張、顫抖，警、消安撫他的情緒，救護員檢視傷勢，都只是擦挫傷，送醫診治並聯絡家屬。

年約38歲的男子向警方表示，早上與父親吵架，一時心情不好，到這裡散心，不小心跌落邊坡，自己無法脫困才呼喊向外求救。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

4名消防救護人員緩步走到男子受困地點，再利用繩索以協力方式協助脫困。記者李宗祐／翻攝
4名消防救護人員緩步走到男子受困地點，再利用繩索以協力方式協助脫困。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員以接力方式協助男子脫困。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員以接力方式協助男子脫困。記者李宗祐／翻攝
蘭潭姊妹亭下超過6公尺邊坡有名男子對外喊救。記者李宗祐／翻攝
蘭潭姊妹亭下超過6公尺邊坡有名男子對外喊救。記者李宗祐／翻攝
警、消安無男子情緒他才說出跌落邊坡的原因。記者李宗祐／翻攝
警、消安無男子情緒他才說出跌落邊坡的原因。記者李宗祐／翻攝

延伸閱讀

長者播客用聲音說故事 嘉義市啟動樂齡播客新浪潮

黃牌重機騎士遮牌竊夾娃娃機店 店家氣：有錢買重機還要偷

粽香飄散客人大排長龍等起鍋 嘉義市國際肉粽店愈到端節愈難買

女學員疑遭駕訓班教練性騷 報案後警方態度消極讓她二次傷害

相關新聞

48歲男已5次酒駕仍不改 今晨宿醉開車撞護欄酒測0.82

48歲張姓男子今天上午宿醉開車回家，行經新北市淡水區淡金路一段往三芝方向，失控自撞路邊護欄，導致汽車車頭全毀，張男臉部、...

汐止幼兒尿檢出BZD 臨床毒物部醫籲：送質譜儀檢驗才有意義

新北市私幼餵藥案持續延燒，醫福會執行長林慶豐今表示，首批尿檢的12名幼童中，1名小朋友檢體苯二氮平類（BZD）驗出20奈...

龍崎地質公園出現穿山甲屍體 研判遭野狗攻擊捕1犬

台南社大環境行動小組上周六在龍崎地質公園發現穿山甲屍體，因尾部鱗片不規則散落，懷疑是遭流浪犬攻擊致死，原打算做標本，但因...

離職員工爆料隱匿疫情、延誤送醫 台中長照機構反駁：挾怨報復

台中市一家照護協會古姓離職員工指控，有長者推輪椅摔下樓梯，機構卻延誤就醫，新冠肺炎期間有長者感染也未依規通報，還還拖欠員...

高雄某科大護理科學姊、學妹墜樓亡 死者嬤見最後一面仰天痛哭

高雄一所科技大學今天上午11時19分許，驚傳19歲陳姓和18歲許姓五專部護理科學姊和學妹，聯袂在校園墜樓身亡，送醫雙雙不...

台中農民採竹筍驚見一副人骨 今確認是3年多前失蹤失智翁

台中有農民日前在沙鹿區採竹筍時，驚見地面有一具人骨，警方今天表示，從死者衣物和假牙等特徵，經家屬指認，已確認是3年多前失...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦