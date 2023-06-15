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計程車輔助駕駛闖禍 乘客未繫安全帶慘撞破玻璃險沒命

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道3號關西路段今天上午發生一起計程車衝撞緩撞車事故，車上乘客因未繫安全帶，從後座飛到前座撞破擋風玻璃當場失去呼吸心跳，經緊急送醫才搶回一命，警方調查肇事原因是計程車開啟輔助駕駛，才會衝撞前車。

據了解，事發在今天上午9點17分，國道3號北上75.9公里處，正好位於關西服務區匝道路段，因該路段是一處上坡大彎道，駕駛多元計程車的張姓駕駛（43歲）開啟輔助駕駛行駛在內線超車道，後座載著陳姓乘客（52歲）。

疑似因駕駛將車輛交由輔助駕駛功能行駛，才會衝撞前方正在內線清掃標線的工程車，直接往緩撞裝置撞了上去，雖然張姓駕駛有繫安全帶並未受傷，但當時正在後座休息的陳姓乘客卻因為未繫安全帶，竟直接從右後座飛到前座，頭部直接撞擊前擋風玻璃。

陳姓乘客被救出時一度失去呼吸心跳，救護人員急忙用自動心肺復甦機在現場替他壓胸維持，隨後送往國軍桃園總醫院搶救才恢復呼吸心跳，目前持續觀察。

國道警方表示，駕駛並未酒駕，提醒用路人開車務必要注意前方動態並保持行車安全距離，行駛中若有開啟輔助駕駛系統，仍應隨時注意前方狀況及手握方向盤，切勿過度信賴駕駛輔助系統，若因未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

警方也強調，只要車輛開上路，無論是駕駛人、前座或小型車後座乘客都須依規定繫安全帶，未繫安全帶可依道路交通管理處罰條例第31條第2項規定，處3000至6000元罰鍰。

多元計程車開啟輔助駕駛意外衝撞內線工程車，造成乘客從後座飛到前座撞破玻璃，一度失去生命跡象。記者巫鴻瑋／翻攝
多元計程車開啟輔助駕駛意外衝撞內線工程車，造成乘客從後座飛到前座撞破玻璃，一度失去生命跡象。記者巫鴻瑋／翻攝

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