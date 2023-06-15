曾與郭書瑤合影 新北警犬今退役、開放領養覓得好人家
新北市警局刑警大隊所屬警犬隊今年有4隻警犬退役，開放領養覓得好人家，今年3月底，拉不拉多警犬「雪倫」在退役前還由領犬員一起參與實境節目「哈囉!毛小孩」拍攝，與女星郭書瑤一起錄影。新北市刑大警犬隊長馬清基今天舉辦退役警犬與領養人及家庭簽約儀式，希望警犬退役生活獲得保障，過得開心又無憂。
新北市刑警大隊警犬隊今年有5隻退役警犬於4月7日起開放領養申請，民眾申請相當踴躍，警犬隊在短短的一周內就接收到了133件申請書，考量其中一隻警犬會咬人，有安全疑慮，保留認養資格。
警犬隊從報名表審核開始，經過電話訪談、邀請申請人至警犬隊參與領養課程、進行犬隻互動、並前往家庭環境現地勘查，歷經2個月的審核程序，終於在6月15日選出4個合適領養人與家庭。
警犬隊長馬清基表示，包括「雪倫」、「舒曼」兩隻拉不拉多犬，德國牧羊犬「露比」和邊境牧羊犬「查理」等4隻警犬，都覓得認養人及家庭，今天在三峽區中正路警犬隊舉辦認養簽約儀式。
領養警犬「查理」的吳爸爸，是世新大學教授，他表示雖然在第一天就看到認養訊息，也很有興趣，反覆思考自己是否有足夠的空間與能力照顧毛小孩並給予終老陪伴後，才在認養截止日遞送申請書，很幸運的在一百多名領養人中脫穎而出，他也很開心能有這個機會，帶著曾經辛苦協勤的警犬「查理」回家安享退休生活。
新北市警犬隊自2022年以來，共舉辦兩次退役犬公開領養活動，均有上百名愛犬人士報名參與，隊長馬清基感謝社會大眾的支持與愛護，去年送養9隻退役警犬，回歸家庭生活後都相當幸福美滿，各個開心且充滿活力，退役警犬「小淘」每天陪主人爬山散步、索龍陪主人一起玩籃球、「JASON」還會幫忙陪伴小朋友，領犬員去探視時都感到相當的欣慰，藉由成功的送養經驗，為忠誠的退役警犬找到合適的領養家庭。
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