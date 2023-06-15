餵幼兒非法藥「應是有人指導」 醫憂恐不只1家：應擴大稽查

新北市板橋區私立幼兒園老師疑似餵食幼兒服用巴比妥藥物，衛福部今公布檢驗結果竟發現，有名幼兒體內安眠用藥「苯二氮平類」數值異常升高，而此名幼兒卻是來自汐止區某私立幼兒園，目前正進行調查。對於，幼兒被餵藥情形層出不窮，基層醫療協會理事長林應然表示，現在最重要的是，中央、地方政府應盡速調查，並擬定相關預防機制，避免相同事件再次發生。

林應然說，幼兒若被餵食藥物，而出現躁動不安、精神恍惚等症狀，評估應該是事件爆發後，幼兒園老師立即停藥，讓幼童出現戒斷症候群所致，目前相關家長應隨時注意家中幼兒身心的變化。隨著衛福部、新北市政府陸續公布幼兒尿液、血液檢驗結果，接著就是盡速進行毛髮檢驗，查出可能藥品的殘留濃度、時間，才能做更精準的判斷。

「幼兒園老師餵食幼兒服用安眠、鎮靜藥品，應不是一時興起，因為老師醫學知識不足，這應該是有人指導。」林應然說，耳聞在台灣早年就有許多人在照顧孩子時，為避免孩子吵鬧會餵孩子吃藥，但當時多以感冒藥為主，因藥物含有抗組織胺可以讓孩子昏睡，但隨著藥物進展，目前部分抗組織胺藥物已不會有嗜睡的作用。

林應然說，就臨床觀察，由於此事件發生在新北市，其他縣市的家長對此事件是保持關注，但還不至於擔心自己的孩子被餵藥，但幼兒園餵食幼兒非法藥物，恐不會只有一家，因為老師可能會口耳相傳餵藥可讓孩子不吵不鬧的經驗，呼籲政府應對相關幼兒園進行大規模的稽查，讓有在做這樣事情的幼兒園立即停止。