快訊

性騷風波全台燒 當心一句「在嗎？」恐是性騷序曲

性騷案連環爆！BBC也關注：Netflix影集掀「台灣#MeToo浪潮」

蔡政府奇異外交：北美事務官管歐洲事 3愛將輪來輪去

餵幼兒非法藥「應是有人指導」 醫憂恐不只1家：應擴大稽查

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

新北市板橋區私立幼兒園老師疑似餵食幼兒服用巴比妥藥物，衛福部今公布檢驗結果竟發現，有名幼兒體內安眠用藥「苯二氮平類」數值異常升高，而此名幼兒卻是來自汐止區某私立幼兒園，目前正進行調查。對於，幼兒被餵藥情形層出不窮，基層醫療協會理事長林應然表示，現在最重要的是，中央、地方政府應盡速調查，並擬定相關預防機制，避免相同事件再次發生。

林應然說，幼兒若被餵食藥物，而出現躁動不安、精神恍惚等症狀，評估應該是事件爆發後，幼兒園老師立即停藥，讓幼童出現戒斷症候群所致，目前相關家長應隨時注意家中幼兒身心的變化。隨著衛福部、新北市政府陸續公布幼兒尿液、血液檢驗結果，接著就是盡速進行毛髮檢驗，查出可能藥品的殘留濃度、時間，才能做更精準的判斷。

「幼兒園老師餵食幼兒服用安眠、鎮靜藥品，應不是一時興起，因為老師醫學知識不足，這應該是有人指導。」林應然說，耳聞在台灣早年就有許多人在照顧孩子時，為避免孩子吵鬧會餵孩子吃藥，但當時多以感冒藥為主，因藥物含有抗組織胺可以讓孩子昏睡，但隨著藥物進展，目前部分抗組織胺藥物已不會有嗜睡的作用。

林應然說，就臨床觀察，由於此事件發生在新北市，其他縣市的家長對此事件是保持關注，但還不至於擔心自己的孩子被餵藥，但幼兒園餵食幼兒非法藥物，恐不會只有一家，因為老師可能會口耳相傳餵藥可讓孩子不吵不鬧的經驗，呼籲政府應對相關幼兒園進行大規模的稽查，讓有在做這樣事情的幼兒園立即停止。

至於，巴比妥等藥物藥物來源為何？林應然說，因醫師開立相關藥物都會留下紀錄，研判藥物來源應為非法管道，司法單位應盡速釐清。為避免此類事件再次發生，建議中央、地方政府應擬定相關預防機制，不再讓幼兒園餵食幼兒非法藥品，並不要再掩蓋它，讓家長安心。

新北市板橋某私立幼兒園爆發老師疑似餵食幼兒「巴比妥」藥物，醫師表示，政府應擴大稽查相關幼兒園有無相同情形，讓家長安心。本報資料照片
新北市板橋某私立幼兒園爆發老師疑似餵食幼兒「巴比妥」藥物，醫師表示，政府應擴大稽查相關幼兒園有無相同情形，讓家長安心。本報資料照片

幼兒園 巴比妥

延伸閱讀

賴品妤：餵藥案很可能不是單一個案 要求徹查幼兒園

駁綠造謠餵藥案檢驗結果 藍要賴道歉：為政治利益釀恐慌

黨內認為應直球對決餵藥案 侯友宜：第一時間都有解釋

市面易買巴比妥三級管制藥？ 藥師：抓到少一顆就罰六萬

相關新聞

高雄一所科技大學驚傳2女大生墜樓 2人先後送醫不治

高雄一所科技大學今天上午驚傳2名女大生從9樓墜樓意外；據了解，2人墜落地面後，均當場無呼吸心跳，經分別送往小港和瑞生醫院...

緩撞車又遭殃！國3關西段追撞車禍 轎車駕駛當場無呼吸心跳

國道3號北上關西服務區路段今天上午發生一起追撞緩撞車事故，黑色小客車駕駛疑似行駛超車道未注意車前狀況，竟直接往前方工程車...

金門男疑等看病太久 竟踹門診大門、朝女醫師飆粗話

衛福部金門醫院昨（14日）晚10點多，一名陳姓男子因等待門診時間太久，突然抓狂，怒踢門診室大門，並將撕掉門診大門海報，強...

餵幼兒非法藥「應是有人指導」 醫憂恐不只1家：應擴大稽查

新北市板橋區私立幼兒園老師疑似餵食幼兒服用巴比妥藥物，衛福部今公布檢驗結果竟發現，有名幼兒體內安眠用藥「苯二氮平類」數值...

「造橋鐵道鳳凰花」人車爭道 警方加強違規車輛取締

苗栗縣初夏限定美景「造橋鐵道鳳凰花」，近日常吸引攝影愛好及鐵道迷駐足賞花、拍火車，上周例假日更一度因道路兩旁車輛停車而衍...

影／高雄警察節微電影笑翻 取締闖紅燈 女騎士竟神回答

高雄市警局趁今天警察節，廣傳微電影「你累了嗎？警牛篇」，以詼諧的KUSO劇情呈現，包括取締女騎士闖紅燈，女騎士的神回答、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦