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「造橋鐵道鳳凰花」人車爭道 警方加強違規車輛取締
苗栗縣初夏限定美景「造橋鐵道鳳凰花」，近日常吸引攝影愛好及鐵道迷駐足賞花、拍火車，上周例假日更一度因道路兩旁車輛停車而衍生交通瓶頸問題，造成當地民眾不滿，目前警方除加強巡邏勸導及違規開單外，也呼籲遊客勿任意穿越馬路。
「造橋鐵道鳳凰花」位在造橋鄉朝陽路往造橋火車站大彎道上，約有8株鳳凰木，花期自5月下旬到6月下旬，因可拍攝火車與火紅鳳凰花相遇美景，6月中旬最盛開時，更是吸引大批遊客與鐵道迷、攝影愛好者造訪。
當地民眾指出，最近實在太熱門，上周六、日更有人車爭道狀況，還有到處亂停車現象，造成通行困擾，希望警方能加強取締。
針對民眾反映交通問題，造橋分駐所長李京翰則表示，該路段是每天正常巡邏路線上，原本有違規就會開單告發，尤其是叉路口轉角路肩10公尺以內，也以擺放交通錐方式，提醒民眾勿違規停車。
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