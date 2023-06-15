影／高雄警察節微電影笑翻 取締闖紅燈 女騎士竟神回答

高雄市警局趁今天警察節，廣傳微電影「你累了嗎？警牛篇」，以詼諧的KUSO劇情呈現，包括取締女騎士闖紅燈，女騎士的神回答、瘦小的警員試著背胖傷者上樓，都是波麗士的日常，警方希望透過影片，讓民眾了解員警的辛勞。

高雄市警局的警察節「蠻牛」微電影，找苓雅、三民一警分局及刑大員警，以及里長、學童充當演員，主角是苓雅警分局民權派出所警員洪楹灃。

影片內容述說員警一早從護童勤務開始，接續處理車禍事故、取締交通違規、急難救助、受理走失協尋報案，到夜間取締酒駕勤務，讓原本精神飽滿的員警，回到家已精疲力盡，見到小孩要簽家庭聯絡簿，把聯絡簿當成罰單撕了下來。員警看得心中淌血，網友則看得笑翻。

影片中，警員對闖紅燈女騎士說，「這麼大的紅燈，你都沒看到？」，女騎士神回覆：「紅燈有看到啊，不過，我沒看到你啊」，令員警傻眼；另瘦小的警員要為民服務，背著90公斤的男子要上樓，協助拍攝影片的苓雅區林華里長張家偉說，「沒電梯」讓警員差點軟腳。基層員警說，「這是警察的日常」。