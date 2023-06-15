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染疫不通報、老人跌下樓梯不送醫 台中長照機構被爆料
台中市一家照護協會傳出有長者推輪椅摔下樓梯，機構卻延誤就醫，新冠肺炎期間有長者感染也未依規通報，以及拖欠員工薪資、勞保高薪低報等事。對此，自稱已卸任的李姓理事長說不知情也無立場回應，而新任吳姓理事長則尚未覆。不過，台中市政府衛生局和勞工局都表示會立即介入了解。
該協會旗下一家機構的離職員工說，協會位在霧峰的機構，去年5月有名長者推著輪椅自行打開門，後來連人帶輪椅一起跌落樓梯。但當時並未立即送醫，而是隔了兩天多，因照護員一再反映要求應該送醫，最後才送至亞洲大學附屬醫院就醫。
她說，雖然所幸該名長者僅是額頭腫了，但若不是照護員一再反映，協會就以看起來沒怎樣而並不就醫，根本是漠視被照顧的長者權益，也不是照顧機構應有的態度。
另則是，新冠肺炎流行期間，位在霧峰的機構有兩名長者感染，但協會卻未依法通報，而是自行在機構內隔離，置全體受照顧人員和工作人員於危險環境中。
另則是，工作人員至今沒有薪資明細，薪資都透過轉帳，她自己4萬多元的薪資，勞保卻僅報26500元，而她自己和另兩名工作人員薪資都有拖欠情形。
記者依員工提供的李姓負責人電話連絡，李稱自己已未擔任理事長，所以已非負責人，理事長已由另名吳姓男子擔任。對於去年發生的老人坐輪椅跌落樓梯一事，他說自己並不知情，而員工薪資等事，他也以自己現在已非負責人，表示無立場可回應。
記者另連絡吳姓理事長，協會說會代為連絡，但截至中午仍未回應。
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