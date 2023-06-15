高雄一所科技大學今天上午驚傳2名女大生從9樓墜樓意外；據了解，2人墜落地面後，均當場無呼吸心跳，經分別送往小港和瑞生醫院搶救，先後不治死亡，警方正調查事發原因。

據了解，這2名女學生在今天上午11點10分許墜樓，師生聽到巨大聲響查看，發現2人墜落地面，已無呼吸心跳，趕緊向119求救，救護人員到場，將2人緊急送往醫院搶救，仍回天乏術。

由於事發當下，無人目擊，校方正了解事發原因中。警方已派人前往醫院；據了解，警方在死者身上發現遺書，將釐清事發經過。

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高雄一所科技大學驚傳2女大生墜樓 2人先後送醫不治，警方派人到醫院了解。記者王勇超／攝影