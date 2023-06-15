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五股整排車格機車全不見 車主報警一查….只有他的車確實被偷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有網友臉書社群貼文指稱，今天上午他同事前往新北市五股區成泰路一段與登林路口牽騎機車，發現他的機車及停車格上整排機車都不見了，直覺被偷連忙向轄區警報案。經警了解報案人機車確實被偷已受理偵辦，另因路口上方橋梁要施作國道相關工程，已張貼施工公告提醒車主勿停、移車，民眾切勿恐慌。

據了解，38歲高姓男子今天上午前往新北市五股區成泰路1段與登林路口國道連接橋梁下方，卻發現自己的機車及整排停車格上的機車全都不見，高男趕緊到轄區派出所報案失竊，並傳訊告知友人。

高男友人獲知將對話截圖上傳臉書社群《我是五股人》，貼文寫說「一大早聽同事說，機車整排被幹走...夭壽呀」提醒大家「有停在那的去看一下」。

對此蘆洲警方表示，經了解報案人機車，確實在今天凌晨4時12分遭一名騎乘腳踏車的男子偷走，目前已調閱監視器畫面鎖定犯嫌身分，並積極追緝他到案說明。

另澄清，有關網友指稱該路段整排機車都被偷走與事實不符，事因該路段上方連接國道橋梁，正要施作「國道一號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程（第1103S標）」成泰橋及泰林路跨越橋兩側既有設施拆除施工工程。施工單位已於昨天早上在橋梁梁柱、機車張貼施工公告，提醒機車車主禁停移車，民眾切勿恐慌。

新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
報案人的機車確實被偷走，警受理循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
報案人的機車確實被偷走，警受理循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。記者曾伯愷／攝影
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。圖／臉書《我是五股人》
新北市五股區成泰路一段與登林路口今天要施作國道工程，民眾牽車發現自己跟整排機車不見，誤以為全部的機車都失竊報警處理。圖／臉書《我是五股人》

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