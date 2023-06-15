桃園民宅私設香堂釀3死火警 負責人否認過失判1年半
桃園市八德區介壽路一段一棟公寓前年4月大火，2樓一對80歲曹姓老夫妻與40歲兒子因逃生不及喪命，警消事後追查起火原因是1樓謝姓男子家中電線走火，全案經桃園地院審理，謝男今天被依過失致死罪判刑1年6月。可上訴。
判決指出，謝男2020年7月向徐姓房東租房子，入住不久便在家中玄關私設香案，供熟識信眾參拜問事。由於玄關沒有電源，謝男用延長線從客廳接電，並將延長線與燈油、水桶、塑膠籃等物放置在一起，事後又疏於注意，導致延長線於前年4月短路、電弧觸及燈油等易燃物後，火勢迅速延燒，最終釀3死悲劇。
審理時，謝男矢口否認過失致死犯行，強調自己如果不在家或家中沒有信眾參拜，香案不會開佛燈，延長線開關也會是關起來的，而且案發當天發現失火後，除了自己逃生，也有喊樓上住戶快逃，請路人打119。謝男辯稱消防局鑑定起火原因可能是延長線短路走火，但不能排除有其他原因導致電線走火，指延長線有可能是二次短路，不認過失責任。
法院調查，謝男雖主張延長線可能是外在因素導致二次短路引發火勢，但對提出證據，而消防局火調科還原現場後，又排除所有外在高溫導致延長線二次短路可能，因此未採信謝男說法。
法院認為，謝男私設香案又將電源與易燃物品放在一起，本應妥善管理維護，卻疏於注意，導致失火延燒到2樓，釀曹姓老夫妻與兒子死亡結果，其過失不作為與火災具有相當因果關係，應當負過失致死責任，因此審酌他犯後否認又未能與死者家屬和解等情量刑。
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