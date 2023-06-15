嘉義縣東石舊港驚見浮屍 70歲男子身體浮腫明顯死亡

東石鄉舊漁港朴子溪出海口附近水域今早出現一具浮屍，消防隊獲報趕往打撈，警察局、海巡隊也到場，發現一名年約70歲男子明顯死亡且身體水腫，目前由警方確認身分，不排除是昨天通報失蹤的太保市老翁，已通知家屬前往指認。

東石分隊分隊長陳欽明說，今早9點多接獲漁民報案，在舊漁港朴子溪出海口附近，有具浮屍面向下卡在蚵棚上，立即出動船艇打撈，以屍袋打撈上岸，已明顯死亡身體浮腫，身分不明仍待確認，後續交由警方處理。 嘉義縣東石舊港今早驚見浮屍，漁民發現男子面朝下身體浮腫急報案。圖／民眾提供 嘉義縣東石舊港今早驚見浮屍，漁民發現男子面朝下身體浮腫急報案。圖／民眾提供 嘉義縣東石舊港今早驚見浮屍，漁民發現男子面朝下身體浮腫急報案。圖／民眾提供