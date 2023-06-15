影／撞高雄輕軌事故影像曝光 女騎士領2張罰單還得賠

高雄市輕軌列車今天上午發生車禍，車禍當下的影像曝光。沈姓婦人騎機車違規左轉後擦撞列車，人車倒地，不久騎車肇逃，經警方調閱相關監錄畫面，通知她到案。沈婦稱當時她正要去上班，車禍後，因見輕軌停下，沒人下車，她自以為沒事才離開。

今天上午8點20分，高雄輕軌列車由C35凱旋武昌站下行至C34五權國小站，經過苓雅區凱旋三路與三多二路平交道，不巧61歲的沈姓婦人騎機車要穿越軌道，瞬時撞上列車的右車頭。輕軌列車立即停車，車上15名乘客未受傷。

警方調閱列車行車記錄器及路口監視器畫面，才發現沈婦騎機車沿凱旋三路南往北行駛，在三多二路口違規左轉才與列車碰撞。穿紅色雨衣的沈婦人車倒地，不久肇事逃逸。

警方追查機車車主，今天上午9點10分左右，聯絡到沈姓女車主，問她是否撞上輕軌列車，沈婦承認一時緊張才離去。直到今天上午9點40分許，沈婦到派出所，才又說車禍後，因見輕軌停下，沒人下車，她以為沒事才離開。