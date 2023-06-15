快訊

海釣船捕獲巨鯊嗨翻！下秒「海怪級黑影殺手」竄出一口吞下 船長當場嚇傻

餵藥又爆新案例？ 汐止幼幼班家長稱小孩驗出微量安眠藥

林宏文專欄／制裁中國大陸 不等於美國應該重返半導體製造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／撞高雄輕軌事故影像曝光 女騎士領2張罰單還得賠

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市輕軌列車今天上午發生車禍，車禍當下的影像曝光。沈姓婦人騎機車違規左轉後擦撞列車，人車倒地，不久騎車肇逃，經警方調閱相關監錄畫面，通知她到案。沈婦稱當時她正要去上班，車禍後，因見輕軌停下，沒人下車，她自以為沒事才離開。

今天上午8點20分，高雄輕軌列車由C35凱旋武昌站下行至C34五權國小站，經過苓雅區凱旋三路與三多二路平交道，不巧61歲的沈姓婦人騎機車要穿越軌道，瞬時撞上列車的右車頭。輕軌列車立即停車，車上15名乘客未受傷。

警方調閱列車行車記錄器及路口監視器畫面，才發現沈婦騎機車沿凱旋三路南往北行駛，在三多二路口違規左轉才與列車碰撞。穿紅色雨衣的沈婦人車倒地，不久肇事逃逸。

警方追查機車車主，今天上午9點10分左右，聯絡到沈姓女車主，問她是否撞上輕軌列車，沈婦承認一時緊張才離去。直到今天上午9點40分許，沈婦到派出所，才又說車禍後，因見輕軌停下，沒人下車，她以為沒事才離開。

沈女肇事逃逸，未造成人傷亡，警方依違反道路交通管理處罰條例開罰單，可處1000元至3000元罰鍰，並須吊扣駕駛執照1個月至3個月，又她在路口違規左轉，警方也另對她開出罰600元至1800元罰單，沈女另還得賠償列車損失。

沈姓婦人今天騎機車撞上輕軌列車，警方到場處理。記者林保光／翻攝
沈姓婦人今天騎機車撞上輕軌列車，警方到場處理。記者林保光／翻攝
沈姓婦人今天騎機車撞上輕軌列車。記者林保光／翻攝
沈姓婦人今天騎機車撞上輕軌列車。記者林保光／翻攝
沈姓婦人今天騎機車撞上輕軌列車，警方到場處理。記者林保光／翻攝
沈姓婦人今天騎機車撞上輕軌列車，警方到場處理。記者林保光／翻攝
沈姓婦人今天騎機車撞上輕軌列車，警方到場處理。記者林保光／翻攝
沈姓婦人今天騎機車撞上輕軌列車，警方到場處理。記者林保光／翻攝

高雄輕軌

延伸閱讀

高雄輕軌載15人今早遭機車擦撞 騎士肇逃警追緝中

女騎士逆向撞瓦斯罐30秒引發氣爆！店家竄火光畫面曝 5人燒燙傷

高雄曳引車失控撞路燈擊落機車 駕駛和女騎士雙雙掛彩

台南重機連撞2機車釀3傷 女騎士斷腿命危

相關新聞

緩撞車又遭殃！國3關西段追撞車禍 轎車駕駛當場無呼吸心跳

國道3號北上關西服務區路段今天上午發生一起追撞緩撞車事故，黑色小客車駕駛疑似行駛超車道未注意車前狀況，竟直接往前方工程車...

金門男疑等看病太久 竟踹門診大門、朝女醫師飆粗話

衛福部金門醫院昨（14日）晚10點多，一名陳姓男子因等待門診時間太久，突然抓狂，怒踢門診室大門，並將撕掉門診大門海報，強...

染疫不通報、老人跌下樓梯不送醫 台中長照機構被爆料

台中市一家照護協會傳出有長者推輪椅摔下樓梯，機構卻延誤就醫，新冠肺炎期間有長者感染也未依規通報，以及拖欠員工薪資、勞保高...

高雄一所科技大學驚傳2女大生墜樓 2人先後送醫不治

高雄一所科技大學今天上午驚傳2名女大生從9樓墜樓意外；據了解，2人墜落地面後，均當場無呼吸心跳，經分別送往小港和瑞生醫院...

五股整排車格機車全不見 車主報警一查….只有他的車確實被偷

有網友臉書社群貼文指稱，今天上午他同事前往新北市五股區成泰路一段與登林路口牽騎機車，發現他的機車及停車格上整排機車都不見...

嘉義縣東石舊港驚見浮屍 70歲男子身體浮腫明顯死亡

東石鄉舊漁港朴子溪出海口附近水域今早出現一具浮屍，消防隊獲報趕往打撈，警察局、海巡隊也到場，發現一名年約70歲男子明顯死...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦