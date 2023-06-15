影／高雄「土地公」討錢遭拒站著不動 店家嚇到報警了

楊姓男子帶著一尊土地公神像，昨四處在高雄左營大路向店家要求「隨喜功德」，有店家揮手拒絕，但套著土地公人偶的楊男竟直接站在店門口，一動也不動，店家覺得恐怖，嚇得報警，警方將楊連同土地公帶回勸導約制，楊允諾不再犯。

臉書社團「我是左營人」有網友貼文，一開端就透露恐怖氣氛，網友說「說真的，有點恐怖」，剛剛經過已經揮手拒絕，但對仍然像影片一樣站在門口好久，為何要用這種方式討錢。

原來是一名男子身穿土地公的人偶，站在店家前討錢遭拒後，竟站在左營大路的店家前動也不動，轄區左營警分局警方獲報趕抵現場了解。