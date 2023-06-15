新北私幼案28童尿檢全陰 醫福會曝1童BZD異常逾20倍

新北市板橋某私立幼兒園爆發涉嫌對幼兒餵食「巴比妥」藥物，衛福部責成部立台北醫院成立專線，免費協助家長檢驗服務。掌管部立醫院的衛福部醫福會今早公布最新檢驗結果。醫福會執行長林慶豐表示，新增的2名幼童篩檢巴比妥結果為陰性，但昨日又新增1名檢驗個案，預計今天有結果；不過，最初12名幼童檢體中有一個體內苯二氮平類(BZD)超出其他個案20倍以上。

林慶豐表示，因應幼兒園巴比妥事件部立台北醫院成立家長諮詢專線，到6月14日為止，諮詢電話103通，其中17通與新北私幼相關，其他相關諮詢86通。毛髮檢測諮詢佔33通。

尿液檢查結果部分，林慶豐說明，本次就醫孩童新增3名，共29名，1名為昨日新增個案；最新尿液巴比妥檢驗結果，2名檢驗出爐為陰性，昨日新增的個案今天會知道結果，因此目前28名皆為陰性，請家長放心。

不過，先前有孩童體內檢出BZD，確切情形林慶豐說明，BZD是精神科常用藥物，適應症為安眠、鎮靜，體內殘留量以奈克(ng)計算，為公克(g)的十億分之一，先前6月12日針對12孩童尿檢時，11位孩童檢驗結果不足1 ng，但其中一位孩童體內初檢卻高達20，因有疑慮進行複驗，第二次則檢驗出29 ng。

林慶豐表示，由於不排除有其他干擾因子，當時已請該名家長返回醫院，進行進一步身體評估，但也尊重家長意願，兒科醫師也都隨時回報，醫福會將持續監測；同時，BZD檢驗陽性需要200ng以上，因此所有孩子檢驗結果都是陰性。