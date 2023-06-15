快訊

捲髮還是直髮，哪種髮型讓你在炎熱夏天更涼爽？研究這麼說

今年最慘！超載移民船沉沒希臘外海至少79死 恐還有數百人罹難

私幼待遇不如加油站打工？台積電附幼老師一進去就不走了

為籌家計出門賣回收 洗腎翁頭暈跌路邊 桃警載返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區一名65歲吳姓老翁12日晚間出門賣回收，突然感到頭昏跌坐車水馬龍的路邊2小時，直到巡邏員警經過才趕緊將人扶起，隨後警方將老翁送回家，聽妻子說才知道老翁確診加上洗腎身體極為虛弱，沒想到堅持出門籌家計發生意外，還好在警方協助下平安返家。

八德分局廣興派出所員警12日執行勤務，晚間7點多行經福國街166號前，發現一名老翁跌坐馬路旁，當時正值下班時間，路口車流量非常大，警方立即亮起警示燈及警報器，儘速將老翁移至安全位置。

經警方關心，65歲吳姓老翁稱因長期洗腎，騎車到路口時突然頭昏不適跌坐路邊，坐了2小時都沒人關心，幸好警察看到他，對此警方詢問住處，但老翁頭暈不知如何返家，經查詢車籍後載老翁返回八德高城七街住家。

當時老翁妻子早已在門口等候，妻子稱先生因為確診加上洗腎身體非常虛弱，但為了賣資源回收還是堅持出門，還好只是跌倒在路邊被警方協助送回，沒有發生太大的意外，非常感謝警方積極協助。

桃園八德一名老翁身體不適跌坐路邊2小時，巡邏員警見狀上前關心將人送返住處。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德一名老翁身體不適跌坐路邊2小時，巡邏員警見狀上前關心將人送返住處。記者周嘉茹／翻攝
老翁妻子稱丈夫確診加洗腎身體虛弱，為了籌家計仍堅持外出賣資源回收。記者周嘉茹／翻攝
老翁妻子稱丈夫確診加洗腎身體虛弱，為了籌家計仍堅持外出賣資源回收。記者周嘉茹／翻攝

洗腎

延伸閱讀

學生拒讓座被呼「4巴掌」老翁動粗後猝死 家屬還索賠200萬

喝魚腥草涼茶退火？80歲老翁每天喝竟心悸喘不過氣，「這原因」導致

80歲阿伯喝魚腥草涼茶退火 血鉀濃度飆升差點洗腎

腎臟病進入洗腎為什麼要限水？分享7招水分控制技巧！

相關新聞

緩撞車又遭殃！國3關西段追撞車禍 轎車駕駛當場無呼吸心跳

國道3號北上關西服務區路段今天上午發生一起追撞緩撞車事故，黑色小客車駕駛疑似行駛超車道未注意車前狀況，竟直接往前方工程車...

高雄輕軌載15人今早遭機車擦撞 騎士肇逃警追緝中

今日上午8時20分許，高市輕軌列車行經C35凱旋武昌站至C34五權國小下行站間，在凱旋三多路口遭機車擦撞，輕軌司機緊急停...

影／女導遊勸車別開進十分老街 遭腳踹飛網友罵太惡劣

有網友在臉書「爆料公社」貼文，昨天有一輛紅色馬自達要開進新北市平溪十分老街，被一名60多歲女導遊勸阻告知有遊客，駕駛惱羞...

高雄國中生討1.5萬債務 持開山刀畫傷欠債男右手臂

高雄14歲吳姓國中生因18歲林姓友人積欠1萬5000元債務未還，今晨和林等7人在鳳山區自強一路超商聊天時，開口催債，雙方...

影／高雄「土地公」討錢遭拒站著不動 店家嚇到報警了

楊姓男子帶著一尊土地公神像，昨四處在高雄左營大路向店家要求「隨喜功德」，有店家揮手拒絕，但套著土地公人偶的楊男竟直接站在...

慶祝警察節 嘉市警局今電影包廳慰勞員警

嘉義市政府警察局今天在警察節推出「包廳欣賞電影」活動，慰勞員警平日執勤辛勞，警察局員工只要著制服或出示服務證，即可免費入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦