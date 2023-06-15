為籌家計出門賣回收 洗腎翁頭暈跌路邊 桃警載返家

桃園市八德區一名65歲吳姓老翁12日晚間出門賣回收，突然感到頭昏跌坐車水馬龍的路邊2小時，直到巡邏員警經過才趕緊將人扶起，隨後警方將老翁送回家，聽妻子說才知道老翁確診加上洗腎身體極為虛弱，沒想到堅持出門籌家計發生意外，還好在警方協助下平安返家。

八德分局廣興派出所員警12日執行勤務，晚間7點多行經福國街166號前，發現一名老翁跌坐馬路旁，當時正值下班時間，路口車流量非常大，警方立即亮起警示燈及警報器，儘速將老翁移至安全位置。

經警方關心，65歲吳姓老翁稱因長期洗腎，騎車到路口時突然頭昏不適跌坐路邊，坐了2小時都沒人關心，幸好警察看到他，對此警方詢問住處，但老翁頭暈不知如何返家，經查詢車籍後載老翁返回八德高城七街住家。