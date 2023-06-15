鄰居突昏倒無呼吸 台南消防小隊長休假在家聞訊搶回一命

台南市消防局後甲分隊小隊長李明璋休假在家，聽聞鄰居突然昏倒地上，立即上前協助為鄰居實施心肺復甦術約30分鐘後，在救護車到場前鄰居恢復呼吸心跳，成功拯救寶貴生命，今天獲所屬第七大隊表揚。

李明璋說，本月8日他休假在家，他的父親在2樓陽台看到68歲陸姓男鄰居倒地，立即上前協助為陸實施心肺復甦術後陸恢復呼吸心跳，住院數天後已轉到一般病房，最近幾天就可出院回家休養。

李明璋1998年開始擔任消防人員服務至今已逾24年，領有EMT-P高級救護技術員證照，參與救護技術研討、擔任救護訓練教官、協助救護品管等工作。這次亦發揮所長，於救護車抵達前使患者恢復生命徵象。李明璋表示，民眾家中如有人突然昏倒請打119求救