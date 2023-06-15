隔壁A片聲吵到他睡不著 高雄男拿安全帽把鄰居打到半死

高雄潘姓男子和李姓男子分租在三民區一間雅房，潘男不滿李男在房間看A片聲音太吵，害他睡不著，2018年1月17日深夜和李男爭執後，兩人發生扭打，李男被潘男持安全帽暴打，送醫急救雖撿回一命，但3個月後病情急轉直下，急救後不治，高雄地院審理後，認為李男死亡並非潘男造成，依殺人未遂判潘男5年6月。

判決指出，潘男和李男同租在大樓分租雅房，由於李男常常會在房間內吸食強力膠，加上每次看A片，都把音量開到很大，引起潘男不滿。

2018年1月17日深夜11時許，李男又在房間內播放A片，潘男不滿，找李男理論，兩人爆發衝突，潘持安全帽不斷朝李男頭部、身體猛擊，邊打邊喊「要給你死」，直到李男失去意識後才罷手。

警方接獲鬥毆通報，到場後將李男送醫，發現他頭部外傷、多處顏面骨骨折、軀幹右上肢、右下肢多處擦傷，送醫急救後雖撿回一命，但意識混淆，轉介至養護中心照料。

案發２個月後，在養護中心休養的李男，因身體狀況不穩，再轉送醫院治療，出院後又因病情惡化，最後於同年4月，因慢性阻塞性肺病併急性發作死亡。

潘男案發後逃了2年多才被逮，高雄地院審理時，潘男稱當天他是跟李男說「看Ａ片要用耳機聽」，結果李卻拿利器作勢要攻擊他，因李男有吸食強力膠，他擔心遭砍，才會拿安全帽打他手肘，他會這麼做是為了保護自己。

法官傳喚當時與潘男同住的鄰居到案，證實潘男、李男案發前2、3天就曾發生過爭吵，且持安全帽痛毆李男時，嘴裡還念著「要給你死」，另李男友多處顏面骨骨折，合理判斷是頭部受到重擊所致，認定李男具殺人犯意。