緩撞車又遭殃！國3關西段追撞車禍 轎車駕駛當場無呼吸心跳

國道3號北上關西服務區路段今天上午發生一起追撞緩撞車事故，黑色小客車駕駛疑似行駛超車道未注意車前狀況，竟直接往前方工程車撞了上去，整輛車當場撞到變形，駕駛也因強大撞擊力昏迷，但救護人員趕抵現場時，駕駛已無呼吸心跳，目前正被緊急送醫急救。

據了解，這起事故發生在上午9點24分，國道3號北上75.9公里處，正好位於關西服務區匝道路段，因該路段是一處上坡大彎道，小客車駕駛疑似並未發現慢速行駛在內側超車道的工程車輛，竟直接高速衝撞並未閃避。

工程車因後方裝有緩撞裝置，因此事故並未波及工程人員，但造價上百萬的緩撞裝置當場被撞到彎曲變形，而小客車更是車頭嚴重凹陷，車身也變形嚴重，駕駛疑似在事發第一瞬間，就因強力撞擊而昏迷受困車內，被救出時已無呼吸心跳，經消防人員破壞車體，轉送國軍桃園醫院急救中。

國道警方表示，目前事故原因還在釐清中，稍早事故現場封閉內側2車道，不過並未影響車流。

撞上緩撞車的駕駛被救出時已無呼吸心跳，救護人員架上自動心肺復甦機搶救生命。記者巫鴻瑋／翻攝