拾獲腰包內只有飲料單和2020元 細心女警用心找到失主外送員

台南永康警分局常有失物招領，有些很難找到主人；有民眾在路邊撿到一個腰包送到鹽行派出所，裡面除了2020元只有2張沒有店名和聯絡電話的某種茶飲訂單。受理警員王雅慧懷疑可能是辛苦外送員丟的，沒有當作一般低價值無主遺失物、等失主上門，反而不厭其煩追查打聽，還真的讓他找到丟掉腰包的某茶飲店外送員。

黃姓外送員昨天領取時表示，他認為不可能找到認賠沒有報案，相當感動。

鹽行所長侯俊誠表示，王雅慧檢視遺失物品時，腰包內除現金僅2張6月8日茶品明細單，上頭並無飲料店的名稱或聯繫電話，不過單子角落有一組疑似手機電話，撥打後接電話的人表示腰包不是他的。

王雅慧心想同時有兩張飲料單，上面電話又不是失主，研判可能是飲料店家外送員所有，再詢問接電話的人確實常買飲料，請他回想茶品6月8日有可能是訂購哪幾家冷飲店，經逐一聯繫有沒有員工有那樣子的腰包，終於找到那個腰包的失主是御私藏飲料店外送員。

黃姓外送員說，腰包是老闆的，外送飲料時不小心遺失，原本不指望能找到，已自掏腰包先賠償公司營業損失，沒想到竟然接到派出所電話，這位女警這麼細心與熱心，令人敬佩。