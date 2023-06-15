影／蘆洲民宅無人在家竄火煙 警消灌救找到起火點
新北市蘆洲區正和街一棟舊公寓5樓今天上午9時許竄出火煙，無人在家，新北市消防局獲報出動大批人車趕抵灌救，火勢11分鐘撲滅控制，經殘火處理發現臥室碳化嚴重，研判是起火點，初估現場燃燒面積約10平方公尺無人受困受傷，確切起火原因有待火調人員調查釐清。
據了解今天上午9時許，新北市蘆洲區正和街一棟公寓5樓民宅冒出大量濃煙，不久火舌竄出向外延燒。新北市消防局獲報出動警消39員、各式救災車輛15輛趕抵布水線灌救，火勢9時15分撲滅控制，經殘火處理發現屋內一間臥室碳化嚴重，研判是起火點，初估燃燒面積約10平方公尺，現場沒有人受困受傷，至於起火原因有待火調人員調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊提醒，家中若不幸發生火災，記得以「小火快逃、大火關門」避難逃生要領，並使用低姿勢往火場相對應位置逃生。同時立即關上房門，使用毛巾或衣物塞緊門縫以免濃煙進入，另應於窗戶邊向外大聲求救，等待消防人員救援。呼籲家中應裝設住警器，能有效於第一時間，預警火災發生及時逃生救命。
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