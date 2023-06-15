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找到肇逃婦！高雄輕軌列車出車禍 她撞車跑了稱一時緊張

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市輕軌列車今天上午發生車禍，列車在苓雅區遭機車擦撞，警方調閱相關監錄系統畫面，追查到1女子涉嫌肇逃，在案發後約50分鐘，已通知她到案。

今天上午8點20分，高雄輕軌列車由C35凱旋武昌站下行至C34五權國小站間，在苓雅區凱旋路與三多路口，遭1輛機車擦撞，輕軌列車司機員立即停車，車上15名乘客未受傷。

警方到場了解，調閱列車行車記錄畫面及相關監視器，發現機車騎士騎機車沿凱旋三路南往北行駛，違規左轉三多三路，與列車碰撞，列車右側車頭毀損，但騎士卻肇事逃逸。

高雄市警苓雅分局追查車主，聯絡沈姓女車主到案，上午9點10分左右，沈女到派出所，承認一時緊張才離去。

警方表示，沈女肇事逃逸行為，違反道路交通管理處罰條例第62條1項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

另沈女在禁止左轉路口違規左轉，違反道路交通管理處罰條例第48條1項2款，不依標誌、標線、號誌指示行駛，可處600元以上1800元以下罰鍰，警方依規定舉發，沈女並要賠償列車損失。

據了解，肇事的機車騎士疑違規左轉，擦撞列車，肇事後加速逃逸。警方到場，已調閱相關監錄系統畫面，追查到1女子涉嫌肇逃，在案發後約50分鐘，通知她到案。

高雄捷運公司表示，列車經清車後，已引導乘客至鄰近車站候車，或改搭其他交通工具。

高雄輕軌列車出車禍，肇逃婦人到案稱緊張離去。圖／高捷公司提供
高雄輕軌列車出車禍，肇逃婦人到案稱緊張離去。圖／高捷公司提供
高雄輕軌列車出車禍，肇逃婦人到案稱緊張離去。圖／高捷公司提供
高雄輕軌列車出車禍，肇逃婦人到案稱緊張離去。圖／高捷公司提供

高雄輕軌 肇逃

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