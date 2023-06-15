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帶不夠...高雄葬儀員工偷別家靈堂花湊數 沿路採花栽在電眼上

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市殯儀館近來有多名喪家反映，布置在靈堂前的祭儀鮮花短少，似乎遭有心人士刻意偷走；警方獲報，調監視器追查，發現一名殯葬業的吳姓男子，因趕著布置喪家靈堂，臨時當了「採花」賊，偷鮮花湊數，竊花犯行被監視器全都錄。

三民二警分局鼎金派出所員警，本月11日接獲殯葬業者報案，有諸多家屬反應布置在靈堂祭儀的鮮花有短缺現象，每個靈堂平均缺1、2朵花，共計有20朵花遭竊，損失約500元。

警方獲報，調殯儀館周圍監視器追查，發現一名男子在半夜3時許，徒步走到數個靈堂前挑走1至2朵鮮花後，放在塑膠袋內離去，隨後又走到約200公尺處的靈堂會館，將袋中的花朵「移花接木」拿到其他靈堂布置。

警方查出採花賊是一名殯葬業聘請員工吳姓男子（35歲），12日查緝吳到案說明；吳聲稱因凌晨趕著布置靈堂，發現所攜帶的花材不夠，突發奇想跑到其他殯葬業者的靈堂採花，心想偷拿1、2朵應該不會發現。

吳的辯詞令警方啼笑皆非，因偷花賊犯行被監視器全都錄，警詢後，被依竊盜罪嫌函送法辦。

高雄殯葬業員工吳姓男子，因趕著布置喪家靈堂，臨時當了「採花」賊，偷其他靈堂鮮花拿來湊數。記者石秀華／翻攝
高雄殯葬業員工吳姓男子，因趕著布置喪家靈堂，臨時當了「採花」賊，偷其他靈堂鮮花拿來湊數。記者石秀華／翻攝
高雄殯葬業員工吳姓男子，因趕著布置喪家靈堂，臨時當了「採花」賊，偷鮮花湊數，竊花犯行被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄殯葬業員工吳姓男子，因趕著布置喪家靈堂，臨時當了「採花」賊，偷鮮花湊數，竊花犯行被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄殯葬業員工吳姓男子，因趕著布置喪家靈堂，臨時當了「採花」賊，偷鮮花湊數，圖為靈堂前的鮮花被偷的畫面。記者石秀華／翻攝
高雄殯葬業員工吳姓男子，因趕著布置喪家靈堂，臨時當了「採花」賊，偷鮮花湊數，圖為靈堂前的鮮花被偷的畫面。記者石秀華／翻攝
高雄殯葬業員工吳姓男子，因趕著布置喪家靈堂，臨時當了「採花」賊，偷鮮花湊數，竊花犯行被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄殯葬業員工吳姓男子，因趕著布置喪家靈堂，臨時當了「採花」賊，偷鮮花湊數，竊花犯行被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝

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