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黃牌重機騎士遮牌竊夾娃娃機店 店家氣：有錢買重機還要偷
新北市五股區成泰路一段一間夾娃娃機店，昨天凌晨遭人行竊，店家從店內監視器遠端發現，赫見竊賊是騎著一輛黃牌重機到店內偷走兩樣商品，氣得將監視器畫面上傳臉書社群。蘆洲警方表示，尚未接獲店家報案，已主動介入調查並鎖定犯嫌身分，正通知嫌疑人到案說明，另呼籲店家盡速報案。
有網友透過臉書社群《我是五股人》上傳一段影片，並貼文寫道，昨天（14日）凌晨3點43分來偷ㄧ個包包跟一台直升機，做案後往成泰路1段189巷駛離，還怒批竊賊「都有錢買重機，這種東西也要偷！」有網友留言「好專業！遮車牌。」還有網友說，是不是常常停在新圓山社區前面的「機車」停車格的那台呢？
對此蘆洲警方表示，有關網傳夾娃娃機店竊盜案，經了解尚未接到店家報案，目前警方已主動介入調查，並鎖定行為人身分，正通知他到派出所說明，另提醒店家盡快報案，以釐清相關疑點及後續偵辦。
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