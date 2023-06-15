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台中男酒駕一路撞 路邊3車和民宅鐵門慘遭殃

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

邱姓男子昨晚涉嫌開車酒駕，在台中東勢區新盛街連撞三輛車和民宅鐵門，屋主也是車主，在發現時追喊，邱男見撞加速逃離，直開了400公尺，最後又撞車後才停止。他受傷被送醫，警方將依公共危險罪嫌移送。

一名女子在臉書說，她母親停在東勢區住處前的轎車，昨晚被不明車輛撞上，也撞上鐵門，她母親從屋內走出查看，看到一名男子開車，只開車窗看了一下就倒車加速逃離，他說這名駕駛很可惡，還好有熱心民眾看到，拍下對方車牌。

東勢警分局調查，昨晚10點20分，36歲邱男開車經過東勢區新盛街，沿東勢區新盛街往茅埔方向直行，疑因酒後駕車失控，不慎跨越雙黃線後碰撞停在路邊轎車，再推撞民宅鐵門。

晚上10點22分，他開到新盛街再次撞上停在路邊小貨車和轎車，他僅頭部擦傷，意識清楚，由救護人員送往東勢農民醫院就醫。

東勢分局呼籲，酒駕行為「零容忍」，警方將持續嚴格取締酒後駕車行為，並宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生外，也呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理，應遵守交通規則、確保行車安全，創造優質交通環境。

一名男子昨晚涉嫌酒駕，連撞三輛車和民宅鐵門，受傷被逮。圖／警方提供
一名男子昨晚涉嫌酒駕，連撞三輛車和民宅鐵門，受傷被逮。圖／警方提供
一名男子昨晚涉嫌酒駕，連撞三輛車和民宅鐵門，受傷被逮。圖／警方提供
一名男子昨晚涉嫌酒駕，連撞三輛車和民宅鐵門，受傷被逮。圖／警方提供

酒駕 計程車

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