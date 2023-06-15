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高雄輕軌載15人今早遭機車擦撞 騎士肇逃警追緝中
今日上午8時20分許，高市輕軌列車行經C35凱旋武昌站至C34五權國小下行站間，在凱旋三多路口遭機車擦撞，輕軌司機緊急停車安撫車上旅客，並立即回報行車控制中心，車上乘客約15人均未受傷，清車後引導至鄰近車站候車，或改搭其他交通工具。
初步了解，事故起因為機車騎士行駛於平行凱旋路的小路上，在三多路口未遵守交通號誌燈號違規左轉，以致擦撞行駛中之輕軌列車右側，造成車體局部損傷。8時33分許經警方現場鑑識完畢，事故列車已移動，目前全線已恢復運轉。但該肇事機車騎士未經警方到場即自行離開，警方調閱監錄箹<懷疑肇事者是名女性，後續將由警方追查到案說明。
高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲，用路人行經輕軌運行路段，應減速慢行遵守相關交通號誌指引，勿違規搶快以免發生事故。若發生事故，應留於原地等待警方蒐證鑑定，以免有肇逃之虞。
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