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影／女導遊勸車別開進十分老街 遭腳踹飛網友罵太惡劣

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

有網友在臉書「爆料公社」貼文，昨天有一輛紅色馬自達要開進新北市平溪十分老街，被一名60多歲女導遊勸阻告知有遊客，駕駛惱羞成怒下車辱罵並用腳飛踢導遊，她噴飛3公尺遠倒地，造成左腳紅腫及挫傷。女導遊忍痛帶團員回台北後驗傷，昨晚提告恐嚇、傷害及公然侮辱，警方受理偵辦中。

網友貼文指昨天下午在新北市平溪十分老街發生一件事，一名63歲女導遊因為勸告一名年約20多歲開「紅色馬自達」駕駛，告知他不應該開進十分街中。

網友表示，當駕駛倒車時，女導遊拿哨子告知車後的遊客，導致駕駛不知為何不爽，居然在十分街口停車，下車後當場用腳飛踢導遊，導致導遊忍痛帶團員回台北後才去驗傷。

網友說，這名駕駛著國際觀光客面前，做出非常不當的舉動，是台灣的傷害罪都判太輕嗎？副應駕應的人還在「放鞭炮」。

瑞芳警分局調查，潘姓女導遊因工作需要返回住家後，昨晚至桃園市警察局龍潭分局聖亭派出所報案遭到恐嚇、傷害及公然侮辱案，依單一窗口作業規定，已傳真瑞芳分局接續偵辦。

警方調查，案發是在昨天下午4點15分，地點在新北市平溪區十分街，報案人稱遭一輛紅色自小客車內駕駛出口恐嚇及辱罵「破麻」、「死老太婆」、「要把你踹死」等，令她心生畏懼。她指控遭到該車駕駛飛踢，踹到左腳造成紅腫及挫傷。

瑞芳警分局表示，全案由十分所警員理積極處理，偵查隊協辦，今天將依車號傳喚駕駛到案釐清調查。

警方初步調查，當時車子要開進老街，女導遊告知遊客很多不要進去，汽車就倒車出去，女導遊心想幫忙用哨音「逼逼」指揮一下，可能車主誤以為在催趕他，把車子停馬路對面轉角，導遊又跑去說不能停哪裡，駕駛就下車踢人。

警方說，十分老街外圍車子可以進去，但老街最裡面就不行進去， 平日沒有管制，但一般有遊客車子不會開進去，假日人多就嚴格禁止不會讓車子開進去。（影片取自爆料公社）

女導遊勸紅色馬自達車別開進十分老街，遭踹飛受傷提告。圖／取自爆料公社
女導遊勸紅色馬自達車別開進十分老街，遭踹飛受傷提告。圖／取自爆料公社
女導遊勸紅色馬自達車別開進十分老街，遭踹飛受傷提告。圖／取自爆料公社
女導遊勸紅色馬自達車別開進十分老街，遭踹飛受傷提告。圖／取自爆料公社
女導遊勸紅色馬自達車別開進十分老街，遭踹飛受傷提告。圖／取自爆料公社
女導遊勸紅色馬自達車別開進十分老街，遭踹飛受傷提告。圖／取自爆料公社

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