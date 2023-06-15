高雄國中生討1.5萬債務 持開山刀畫傷欠債男右手臂

高雄14歲吳姓國中生因18歲林姓友人積欠1萬5000元債務未還，今晨和林等7人在鳳山區自強一路超商聊天時，開口催債，雙方一言不合，吳衝動下，拿出開山刀揮舞，畫傷林右手臂，林血濺現場，警方獲報將吳依現行犯逮捕。

警方調查，林姓男子因一時手頭緊，無錢花用，吳姓國中借1萬5000元給林男，後林未依約歸還欠債，今天凌晨雙方和友人在鳳山區自強一路超商前聊天，吳當下提及林欠債不還之事，雙方爆發口角。

吳氣不過林欠了錢還頂嘴，走到機車停車處，從置物箱中拿了一把開山刀，朝林揮舞，林閃不過，右手臂遭畫傷約7到10公分的傷口，血濺現場，友人見狀報警。