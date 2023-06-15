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高雄國中生討1.5萬債務 持開山刀畫傷欠債男右手臂
高雄14歲吳姓國中生因18歲林姓友人積欠1萬5000元債務未還，今晨和林等7人在鳳山區自強一路超商聊天時，開口催債，雙方一言不合，吳衝動下，拿出開山刀揮舞，畫傷林右手臂，林血濺現場，警方獲報將吳依現行犯逮捕。
警方調查，林姓男子因一時手頭緊，無錢花用，吳姓國中借1萬5000元給林男，後林未依約歸還欠債，今天凌晨雙方和友人在鳳山區自強一路超商前聊天，吳當下提及林欠債不還之事，雙方爆發口角。
吳氣不過林欠了錢還頂嘴，走到機車停車處，從置物箱中拿了一把開山刀，朝林揮舞，林閃不過，右手臂遭畫傷約7到10公分的傷口，血濺現場，友人見狀報警。
鳳山警分局五甲派出所警方趕抵現場，救護員替林檢傷，所幸傷口不深，送醫後無大礙；警方將持刀傷人的吳逮捕，警詢後，依涉嫌違反少年事件處理法及刑法傷害罪嫌，移送高雄少年及家事法院審理。
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