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影／台中騎士突欲左轉遭BMW撞翻 滾多圈擦地引火花身亡
台中市北區昨晚發生1起死亡車禍，王姓機車騎士行經路口疑突然想左轉，遭內側駕駛白色BMW的20歲許姓男子高速撞上，猛烈撞擊下王連人帶車在柏油路上翻滾多圈，頭部、四肢重傷送醫急救仍身亡，警方對開車的許酒測數值為0，將他依過失致死罪嫌送辦，詳細肇責釐清中。
台中第2分局調查，昨晚8點24分接獲報案北區進化路、富強街口有機車和小客車事故，到場發現騎機車的王男（29歲）包括頭部、手腳都有傷勢，送醫急救仍不治身亡。
警方初步調查，王男當時騎車沿進化路要往國泰街方向，卻經過富強街口時突然打左轉燈、車身偏左，但同向內側駕駛白色BMW的許男車速也很快，加上距離太近直接攔腰撞上，導致王人車慘摔翻滾多圈，路人聞聲轉頭，看到嚇傻。許男的白車車頭也有毀損。
據了解，20歲許男年紀輕輕卻駕駛BMW，他僅向警方稱自己從事服務業，其餘並未多談，而他經呼氣酒測值也為0。
警方事後調閱監視器釐清事發經過，仍先依過失致死罪嫌將他送辦，後續警方將再調閱路口全景監視器畫面分析研判肇責。
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