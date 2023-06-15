國1北向五股段追撞「紫爆」 過鼎金系統施工回堵10公里

上午8時21分，國道1號北向30K處過五股轉接道，2輛自小自追撞事故，占用內線車道，事故已經排除，但造成五股轉接道-三重北向路段路段「紫爆」，時速低於20公里。上午8時29分，國1北向33.8K處過高公局，2輛自小自追撞事故，占用外線車道。高速公路局說，請用路人小心駕駛。

另外，國1北向359.3-358.4K過鼎金系統，因進行路面標線繪製緊急施工，封閉外側以及輔助車道，預計至中午12時。後方車流回堵約10公里至五甲系統。