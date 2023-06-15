聽新聞
test
0:00 / 0:00
從宜返高騎經台東 2女碩生雙載撞樹墜溝不治
佛光大學兩名女碩士生，昨天上午共騎機車要從宜蘭返回高雄途中，行經台東省道台十一線路段，機車突偏移失控擦撞路樹，再噴飛摔入路旁水溝內，二人救出送醫均不治。警方調查二人均未飲酒，不排除是疲勞駕駛或機車故障導致意外，待進一步調查釐清。
警方調查，就讀佛光大學碩一的三十八歲張姓女子與碩二的三十六歲王姓女子，昨天上午騎機車雙載，從宜蘭出發，準備返回高雄住家，上午八點多，機車行經台東縣成功鎮省道台十一線八邊路段時，機車不知何故往右偏移，先擦撞一旁路樹，接著高速摔落深約一點五公尺的水溝內。
附近民眾發現後立即報警，警、消抵達現場，發現二人均失去意識，無呼吸心跳，身體多處重傷，頭部受撞擊，救出後分別送往馬偕及成功醫院急救。其中張女送馬偕醫院，因傷勢過重，搶救無效。在成功醫院的王女經施打卅劑強心針，並使用心肺復甦機搶救，家屬昨天中午也放棄急救，同意拔管。
警方調閱監視器，發現機車行經事故路段時，不知什麼原因突往右偏移，先擦撞一旁路樹，接著再摔落深約一點五尺的水溝內。
醫院抽血檢測，二女均無酒精反應，事故原因待查；王女家屬昨趕赴醫院，難過的說這是王女碩二的畢業之旅，原本與張姓學妹相約要邊騎車邊看風景回高雄，沒想到卻發生意外。佛光大學表示，接獲消息感到震驚與悲痛，將會協助家屬處理後續相關事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言