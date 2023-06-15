國道8車連環撞 肇事車掉出海洛因

國道一號北上苗栗路段昨清晨發生八車連環撞，肇事賓士女駕駛下車查看車輛受損，未發現裝有海洛因及巨款的透明提袋掉出車外。圖／警方提供 國道一號北上苗栗路段，昨天清晨發生八輛車連環追撞事故，造成四人受傷送醫，有民眾發現，肇事賓士轎車內掉出透明提袋，內有巨款和可疑白色粉包，警方趕到，發現有八十多萬現金與數包一級毒品海洛因，全案依毒品罪嫌偵辦中。

國道警方調查，四十八歲楊姓女子昨清晨近五時駕駛賓士轎車，行經國道一號北上一三八公里苗栗路段時，疑天雨路滑視線不清，先自撞內線護欄，再回彈到車道，與後方一輛小貨車發生嚴重碰撞，小貨車翻覆後，再造成後方六輛車煞車不及連續追撞。

楊女及後方追撞車輛共有四人受傷送醫，楊女鎖骨骨折，多處擦挫傷，事故現場占用全線車道，僅開放路肩通行，一小時後才恢復車流；過程中有民眾發現楊女車上掉出現金。

警方表示，楊女有毒品前科，昨天從彰化開車北上，車子打滑失控發生車禍，她受傷下車查看車輛受損情況，但未注意車內裝有八十多萬元現金，及分裝七袋、共百餘公克海洛因毒品的透明提袋掉出車外。

民眾一度指稱還掉出一把槍，但警並未發現，楊女初步承認持毒及現金，由警員戒護送醫，尚未偵詢。警方查出車主是其男性友人，毒品來源究竟是楊女或另有其人，將溯源追查。

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