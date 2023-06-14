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男載同事下班車輛失控 猛撞科技公司門口「車頭全毀」1死2傷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣一名21歲廖姓男子今天傍晚5時許駕駛廂型車載2名同事下班，3人行經新豐鄉後湖村一家科技公司門口時，車輛不明原因突然失控，竟直接撞上科技公司門口水泥柱，廖男當場失去生命跡象，送醫不治，另2名同事也分別受到輕重傷，皆送醫搶救中，詳細車禍原因仍待警方釐清。

新竹縣消防局指出，今天傍晚5點52分接獲民眾報案，表示新豐某科技公司門口有車禍意外，車上3人受困車內。消防人員趕抵時，立即出動破壞器材救出3人，但駕駛廖男已無生命跡象，送醫搶救後於晚間9時許宣告死亡，另一名乘客也因頭部撕裂傷、左大腿骨折送醫時呈現昏迷，另一名乘客則是只有左膝骨折，意識清楚。

據了解，廖男下班後因好意載著2名同事回家，但行經新豐鄉某科技公司門口時，不明原因車輛突然失控，並撞上科技公司門口警衛室旁水泥柱，也因撞擊力道猛烈，廂型車頭當場全毀，擋風玻璃也全碎裂，警方不排除車禍原因與機械故障或爆胎導致車輛打滑，詳細車禍原因仍待警方釐清。

新豐某科技公司門口有車禍意外，車上3人受困車內。消防人員趕抵時，立即出動破壞器材救出3人。記者黃羿馨／翻攝
新豐某科技公司門口有車禍意外，車上3人受困車內。消防人員趕抵時，立即出動破壞器材救出3人。記者黃羿馨／翻攝

車禍 新竹

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