警入教堂盤查移工 警政署：依法執勤無冒犯之意

新北警方日前進教堂盤查拒檢移工，遭控涉侵害人權及宗教自由。警政署今天表示，警方為查緝犯罪、預防危害，依法可查證身分，且未進入彌撒會場，尊重宗教自由，無冒犯之意。

越南籍天主教神父阮文雄今天與民間團體舉行記者會，表示5月底樹林天主堂進行主日彌撒時，警察闖入教堂查緝失聯移工，涉侵犯宗教自由。

警政署今天晚間表示，本案起於員警先在教堂外發現民眾有異狀，進而追捕盤查，過程中並未進入彌撒會場，對於宗教自由和人權的尊重未造成任何影響。

警政署指出，員警為查緝犯罪，預防危害發生，依警察職權行使法規定，對於合理懷疑其有犯罪嫌疑或有犯罪之虞者得查證身分；本案員警攔查過程積極認真，依法維護社會治安，應予支持肯定。

警政署說，警察機關對於宗教自由有著最大的尊重，絕不敢有冒犯之意，但對於任何違反法律的行為，仍然會堅守執法人員的本分。

新北市警察局則表示，員警執行金融機構防制車手提領贓款勤務時發現3名可疑男子，欲趨前盤查之際，3男立即往旁邊教堂逃竄，這3名男子是否為通緝要犯、詐欺車手或失聯移工，及有無犯罪危害之虞，都必須予以攔查才能確認。

新北市警察局表示，員警第一時間基於維護治安職責所在，尾隨3男進入，隨即在樓梯間攔查其中1男並查明為失聯移工，過程中員警並無進入彌撒場地，也無驚擾到做彌撒的民眾，更未在眾目睽睽下無端盤查他人。

另外，新北市警察局說，因教堂附近銀行林立，原本就是警局反詐、防搶的巡邏重點區域，並非刻意派人到教堂前巡邏或站崗。