桃園少年當車手疑「黑吃黑」 遭擄高雄毆打棄屍山林

桃園市大園區一名林姓少年疑似捲入詐騙集團「黑吃黑」，8日凌晨遭一名許姓主嫌及共犯擄至高雄慘被毆打致死，遺體則棄屍山區，直到民眾發現報警。高雄地檢署相驗發現少年身上有許多瘀血傷痕，遺體目前移往桃園複驗，主嫌及4名共犯遭逮，其中協助毆人的2名共犯遭聲押。

據了解，林姓少年疑參與詐騙集團當車手，被指百萬鉅額贓款「黑吃黑」，結果8日凌晨許姓主嫌等人在桃園市大園區與林姓少年及另外2人談判不成，當場將3人擄走，過程中嫌犯放走一名不相關人質，另一名人質則趁隙脫逃同時報警，僅剩林姓少年被押往高雄市大寮區。

對此警方獲報展開追查，沒想到林姓少年慘遭許姓主嫌及另外2人毆打致死，晚間嫌犯將屍體載往高雄市杉林區往台南的山區丟棄，9日經路人發現才報警處理。對此高雄地檢署相驗，發現屍體有不少瘀血傷痕，懷疑林姓少年遭殺害棄屍，疑似曾涉案。