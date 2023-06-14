佛光大學2女碩士生畢業之旅 騎車雙載自摔溝雙雙不治

佛光大學2名女碩士生騎車雙載今從宜蘭返高雄家途中，行經台東縣成功鎮省道台11線八邊路段時，不明原因失控偏移擦撞路樹後，摔入水溝中，導致2人噴飛，身體嚴重受傷。警消據報將命危2人緊急送醫，經搶救後雙雙不治。家屬及學校聽聞都悲痛不已。

這起交通事故發生於今天早上8點多，就讀佛光大學碩一的38歲張姓女子與碩二36歲的王姓女子，騎車雙載從宜蘭出發，南下準備返回高雄住家，未料，2人行經台東縣成功鎮省道台11線八邊路段時，不明原因車輛往右偏移，機車先是擦撞一旁路樹，隨即摔落深約150公分水溝內。

由於率落水溝瞬間衝擊力道大，2人紛紛噴飛倒臥水溝中，附近民眾發現後立即報警處理。警消抵達現場時，2人多處嚴重受傷，當場沒有呼吸心跳，失去意識。趕緊從溝內將2人救出，分別送往馬偕及成功醫院急救，其中，馬偕醫院的張女，因傷勢過重，搶救無效。

另在成功醫院的王女，打了30劑的強心針及使用心肺復甦機搶救，家屬於下午4點放棄搶救，並同意把管。而警方調閱監視器畫面，發現機車行經事故路段時，突然往右偏移，先是擦撞一旁路樹，隨即摔落深約150公分水溝內，經抽血均無酒精反應，不排除疲勞駕駛或機車故障的可能。