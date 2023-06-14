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嘉義水上鄰居鬥毆命案 嘉檢偕同犯保協會前往關懷致贈慰問金

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

本月12日嘉義縣水上鄉發生鄰居口角互毆命案，犯罪被害人保護協會嘉義分會獲悉後立即連繫訪問以了解情況，被害人吳男家為中低收入戶家庭，吳父失智需家人照顧，家境困難。嘉義地檢署書記官長兼協會執行秘書吳國安偕同犯保協會人員前往關懷，致贈慰問金5千元及緊急資助金1萬8千元及殯葬費用補助3萬元。

地檢署書記官長吳國安和犯保協會專任人員前往關懷吳家致贈慰問金、緊急資助金及殯葬費用補助，表達對案家的哀悼之情；犯保主任委員林文村結合城隍廟慈善會等機構給予案家補助喪葬費用，協會除提供經濟協助以解燃眉之急外，並告知後續可給予法律、心理輔導等相關協助。

犯保協會表示，對於因犯罪被害死亡、重傷或特定之性侵害犯罪，提供被害人或家屬必要之協助，希望透過即時的關懷，能夠撫慰被害人或家屬，在經歷了犯罪的創傷之後，度過悲痛的時刻。

嘉義地檢署書記官長書吳國安偕同犯保協會人員前往關懷，致贈慰問金、緊急資助金及殯葬費用補助。圖／翻攝畫面
嘉義地檢署書記官長書吳國安偕同犯保協會人員前往關懷，致贈慰問金、緊急資助金及殯葬費用補助。圖／翻攝畫面
嘉義地檢署書記官長吳國安偕同犯保協會人員關懷家屬。圖／翻攝畫面
嘉義地檢署書記官長吳國安偕同犯保協會人員關懷家屬。圖／翻攝畫面

嘉義 國安 命案

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