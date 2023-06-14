女住戶遭竊怨「2個月還捉不到」曝賊長相 台中警方說明了
台中一名女子在臉書PO文和影片說，她住處二個月前遭竊，一名男子偷走小孩彌月金飾，屋內監視器清楚拍下嫌犯男子畫面，警方至今未捉到人；清水警分局今天說明，已查出竊嫌是通緝犯，正積極查緝到案中。
女子在臉書清水小鎮PO文說，約2個月前，她住處彌月金飾被偷，當時緊急請當地金飾店幫忙，若遇大量回收彌月金飾的男子請通知她。
女子說，當天為配合警方辦案，先撤下曾PO的文章，但至今天才確切得到明確答案，警方還沒捉到人，她只好將嫌犯做案的照片影片上網，提醒大家防範此人，小心門窗。
她說嫌犯作案前曾到家門口閒晃，確認客廳沒人，但犯案期間一樓其實有家人在，所以嫌犯從二樓窗戶跳離，女子呼籲，「希望我女兒的金飾是你得手的最後一次，滿月金飾不是錢再賺就能換回來。」
她說「那是所有人對孩子的祝福。但沒關係，我讓大家看清楚你的長相，或許能幫你的下一個目標免去被偷竊的風險。」她還強調犯嫌鼻子很挺，身高約175到177公分。
警方表示，4月11日上午11點15分，1名男子頭戴黑色棒球帽，進入清水區三美路民宅二樓房間，竊取衣櫃內小孩滿月金飾，價值約3萬元，清水分局獲報後，前往查處，並調閱被害人住家內的監視器畫面，鎖定男子特徵，該男子因案通緝中，警方正查緝到案中。
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