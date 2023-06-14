女住戶遭竊怨「2個月還捉不到」曝賊長相 台中警方說明了

台中一名女子在臉書PO文和影片說，她住處二個月前遭竊，一名男子偷走小孩彌月金飾，屋內監視器清楚拍下嫌犯男子畫面，警方至今未捉到人；清水警分局今天說明，已查出竊嫌是通緝犯，正積極查緝到案中。

女子在臉書清水小鎮PO文說，約2個月前，她住處彌月金飾被偷，當時緊急請當地金飾店幫忙，若遇大量回收彌月金飾的男子請通知她。

女子說，當天為配合警方辦案，先撤下曾PO的文章，但至今天才確切得到明確答案，警方還沒捉到人，她只好將嫌犯做案的照片影片上網，提醒大家防範此人，小心門窗。

她說嫌犯作案前曾到家門口閒晃，確認客廳沒人，但犯案期間一樓其實有家人在，所以嫌犯從二樓窗戶跳離，女子呼籲，「希望我女兒的金飾是你得手的最後一次，滿月金飾不是錢再賺就能換回來。」

她說「那是所有人對孩子的祝福。但沒關係，我讓大家看清楚你的長相，或許能幫你的下一個目標免去被偷竊的風險。」她還強調犯嫌鼻子很挺，身高約175到177公分。