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花蓮派出所3年前送暖 「落湯雞」韓籍情侶盼10月再來台致謝

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮新城警分局合歡派出所經常幫助路過的旅人成為佳話，3年前一對韓國情侶參加台灣自行車登山王挑戰賽，卻碰到大雨與濃霧，氣溫又很低，本來2人想說到派出所騎樓避風雨，不過在員警熱情招呼下，除了提供電暖爐、吹風機，還有餅乾糧食等，令情侶感動不已，盼今年10月再來台致謝。

介紹台韓文化的「KT story」頻道訪問韓國自行車冠軍情侶Miso與高丁丁，他們分享3年前參加台灣KOM登山王挑戰賽，卻遇上大雨、濃霧攪局，2人在霧雨中被淋得落湯雞，在即將失溫之際，幸好有合歡派出所員警幫忙，有電暖爐、吹風機能取暖，還有餅乾、熱茶可用，可能因為一下子用太多電器，派出所一度跳電，讓情侶既感動又覺得很不好意思。

頻道將情侶的分享翻譯剪輯影片上架，2周已有超過34萬人觀看，並有破萬人按讚，網友對台灣人情及警察給予許多正面的評價，更覺得這是國民外交最好的示範。

合歡派出所表示，日前收到來自高雄的包裹，打開一看有6組泡菜與醃漬蘿蔔，還有感謝信與照片，是台韓YouTuber「KT story」贈送，並轉述情侶的想法，承諾今年會再前往台灣參加10月底的KOM登山王挑戰賽，希望當面向員警表達最誠摯的感謝。

合歡派出所長林福長表示，員警在安置受困遊客時，不論國籍、語言，都是以「無差別服務」的平常心來接待，全部一視同仁，提供熱茶、泡麵讓遊客取暖，直至身體恢復正常為止。

新城警分局長吳思翰也給予肯定，讚賞這就是「合歡所的日常」，合歡員警發自內心的接待，帶給遊客滿滿的溫暖，也是最棒的國民外交；在警察節前夕，能獲得來自其他國家人民的感謝，無疑是最棒的禮物。

3年前韓國自行車冠軍情侶Miso（前排左二）與高丁丁（前排左一），受到合歡派出所員警的幫忙，承諾今年再來台當面致謝。圖／新城警分局提供
3年前韓國自行車冠軍情侶Miso（前排左二）與高丁丁（前排左一），受到合歡派出所員警的幫忙，承諾今年再來台當面致謝。圖／新城警分局提供
台韓YouTuber「KT story」贈送泡菜禮盒，除了替韓籍情侶致謝外，也轉述情侶的想法，承諾今年會再前往台灣，當面向員警表達最誠摯的感謝。圖／新城警分局提供
台韓YouTuber「KT story」贈送泡菜禮盒，除了替韓籍情侶致謝外，也轉述情侶的想法，承諾今年會再前往台灣，當面向員警表達最誠摯的感謝。圖／新城警分局提供

情侶 自行車 警察 花蓮 YouTuber

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