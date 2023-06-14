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男子涉虐貓…手抓幼貓助跑再朝地面砸 里長氣炸公開畫面
新北市瑞芳區四腳亭發生疑虐貓事件，瑞芳區龍山里長陳志強上傳事發過程影片到臉書，影片中可見男子抓到幼貓後，將牠往地面砸下，所幸幼貓未明顯受傷。陳志強說，幼貓已被動保志工帶回照護，男子行為觸法，已通報市府動物保護防疫處查處。
陳志強昨天上傳兩段影片到臉書，貼文「你有多麼討厭，你都沒有權利傷害牠」，指影片拍攝地點在瑞芳區四腳亭，1名男子將幼貓抓在手上，先助跑，再高舉起手把貓往前摔落地面。
陳志強在貼文中說，處理里內流浪貓的經驗，就是捕捉、結紮、接種疫苗、原地回置（TNVR），不解男子為何會這樣做。男子也許有自己的理由，但已經觸法，千萬別再這樣做了。他已通報動保處立案處理，至於那隻幼貓，已由新北市東北角TNVR籌備處義工帶回療養照護。
動保處接獲通報後與新北市瑞芳警分局連繫，請警方協助追查影片中的男子身分。初步了解，這名男子是附近社區住戶，全案依違反動物保護法查辦。
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