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影／賊偷遍新莊多處社區 連竊16起得手30萬贓物
28歲詹姓男子不事正務四處行竊維生，從上個月24日到這個月初，他潛入新北市新莊區16處社區地下室行竊，初估得手約計30萬元贓物。警方受理調閱監視器畫面以車追人，於昨天晚上循線在化成路逮捕詹嫌帶回偵辦，警詢後依竊盜、侵入住宅罪嫌移送法辦。
據了解28歲詹姓男子有多項前科，不事正務四處行竊維生的他。涉嫌從上個月24日開始到這個月3日，隨機在新北市新莊區新泰路、福前街、五工一路、自信街、中原路、榮華路、中港路、復興路，利用社區車道崗哨沒有警衛，或是車道出入口鐵門開啟之際，趁機潛入社區地下停車場內行竊，陸續偷得腳踏車、機車電瓶、車內財物等16起案件。
新莊警方獲報調閱監視器畫面追查，發現這16起竊案皆為詹男一人所為，昨天晚上近7時許，警方循線在新莊區化成路發現走在路上的詹男，當場壓制逮捕帶回偵辦。偵詢時詹男坦承犯行，對於贓物則辯稱「我忘記了、丟了」警詢後依竊盜、侵入住宅等罪嫌將詹男移送法辦，並建議聲請羈押，避免詹男再犯。
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