女學員疑遭駕訓班教練性騷 報案後警方態度消極讓她二次傷害

嘉義市某家駕訓班女學員指控黃姓教練對涉嫌她摸胸、言語調戲性騷擾，她在友人陪同下到分局報案，但警方態度消極，後來才到婦幼隊製作筆錄，令她感到受到二次傷害向立委王美惠陳情；立委王美惠表示，警方處理性騷案相關的報案以及其他相關單位執行性騷防制都應該更到位、要有同理心。

女學員向立委王美惠表示，6月6日至9日到這家駕訓班上課，由年約5、60歲黃姓教練在車上教她開車，第1天黃姓教練趁教她操作方向盤時突然摸觸她的胸部，她以為教練不慎觸及。隔天她更謹慎，教練卻突然按壓她頭趴在他的腿上，又提及同事離婚、與小20歲女學員交往等言論，令她感到噁心、害怕，向駕訓班申訴卻被冷處理，憤而報警提告。

但是到二分局報警後又遇到態度消極的男警，被帶到設有手銬、腳鐐的偵訊室製作筆錄，她表示無法在這樣的環境下做筆錄，後來才到市警局婦幼隊製作筆錄，連申訴、報案過程，讓她感到受到二次傷害。

嘉義市警局刑警大隊長李奇勳表示，被害人撥打110報案報案後，由二分局興安派出所處理，剛好派出所沒有女警，由男警於偵訊室進行了解，偵訊室本來就是隱蔽的空間，裡面也會有些戒具，被害人希望有女警在場，後來案件送到婦幼隊處理中。

二分局副分局長黃國欽表示，經了解員警處理過程都依相關規定，會加強教育員警處理案件的態度。