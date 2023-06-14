花蓮1男子落海失聯 海巡公布疑落水者身影尋親友
位於花蓮縣的花蓮溪出海口昨天下午有男子橫渡溪水遭浪襲落海，消防及海巡人員今天持續搜救，並公布監視器拍到疑似落海男子的畫面，呼籲親友盡快與海巡聯繫。
花蓮縣消防局昨天下午1時36分獲報，有年約30歲的男子扛著單車欲橫越花蓮溪，走到北岸的化仁海堤，走到一半疑被大浪捲走，事發過程全被在出海口捕魚苗的漁民看見，趕緊通報救援。
海巡署東部分署第一二岸巡隊獲報後出動小艇在海面來回搜尋，也透過空拍機及岸上以望遠鏡搜尋；花蓮縣消防局也協請空勤直升機空偵，截至今天中午，仍未發現落水男子蹤影。
第一二岸巡隊調閱報案前附近路口監視器，發現1名全身黑衣、戴著帽子的男子曾騎車經過，經比對時間及特徵，疑似是落海的男子，雖無法確認就是同一人，希望透過公布畫面，讓親友可主動與海巡署東部分署花蓮安檢所聯繫。
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